元放送作家で「スタートアップファクトリー」代表の起業家鈴木おさむ氏（53）が1日までにX（旧ツイッター）を更新。STARTO ENTERTAINMENTとのエージェント契約終了が発表されたTOKIOに対する思いをつづった。鈴木氏は「株式会社TOKIOがSTARTO社との契約終了のニュース。TOKIO側から申し入れと」と言及。「國分さんの事に関してはまだ色々やらなきゃいけないことは多いと思いますが」と、日本テレビから「コンプライアンス上の問題