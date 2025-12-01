女優の北川景子（39）が、11月30日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜午後10時）に出演。「朝ドラ」について話した。北川は現在、NHK連続テレビ小説「ばけばけ」に出演中。これが朝ドラ初出演になる。「若いころ、朝ドラって（オーディションに）挑戦はしたことがあって。でも、残念ながらご縁がなかったものでもあったので、非常にうれしかったと思います」と言う。インタビュアーの林修（60）が改めて「オーディションを受けら