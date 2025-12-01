by Bernal Saborio2025年11月28日、ヨーロッパの航空機メーカーであるエアバスはジェット旅客機のA320で「強い太陽放射によって飛行制御の機能に重要なデータが破損する可能性がある」として、各航空会社にA320の運航停止を要請しました。A320 Family precautionary fleet action | Airbushttps://www.airbus.com/en/newsroom/press-releases/2025-11-airbus-update-on-a320-family-precautionary-fleet-action6,000 Airbus Jets G