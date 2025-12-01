TRINITY Frozen Mint アユートは、AZLAとの共同企画で誕生したエントリー有線イヤフォン「TRINITY」の限定生産/限定カラー「TRINITY Frozen Mint」(フローズンミント)を、12月12日に発売する。ステレオミニ接続モデルに加え、USB-C接続モデルも用意。価格はどちらも2,200円。 さらに、多くの人にAZLAブランドとTRINITYの認知拡大、製品コンセプトを体感してもらうため、TRINITY Frozon Mintのアン