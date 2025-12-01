カズレーザー（メイプル超合金）が、1日放送のフジテレビ系朝のニュース情報番組『サン！シャイン』（月〜金前8：14〜9：50）に出演。中国・上海公演で、日本人の公演が中止になっていることについて言及した。【写真】上海公演中止…浜崎あゆみのメッセージ（全文）番組は番組冒頭で、「中国 日本人アーティストが“強制退場”」とテロップで紹介。28日に上海・西岸ドームアートセンターでの大槻マキのパフォーマンス中に突