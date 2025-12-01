今さら人に聞けないような“音楽の基本”から、制作の裏側や専門テクニックといった“マニアックな知識”までを掘り下げる『EIGHT-JAM』。11月30日（日）の同番組では、世界中のミュージシャンに影響を与えてきたYMO特集が放送された。今年初開催された『MUSIC AWARDS JAPAN 2025』のシンボルアーティストとして選ばれた YELLOW MAGIC ORCHESTRA。世界中のミュージシャンに影響を与えているYMOだが、一体プロたちはYMOの何に影響を