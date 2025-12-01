12月1日（現地時間11月30日、日付は以下同）。オクラホマシティ・サンダーが、敵地モーダ・センターでポートランド・トレイルブレイザーズと対戦した。 リーグベストの19勝1敗を誇るサンダーにとって、ブレイザーズは今シーズン唯一黒星を喫した対戦相手。11月6日に119－121で惜敗して開幕から続いた連勝が8でストップしたのだが、24日の再戦では122－9