¥Ë¥åー¥èー¥¯¡¦¥Ë¥Ã¥¯¥¹ vs ¥È¥í¥ó¥È¡¦¥é¥×¥¿ー¥ºÆüÉÕ¡§2025Ç¯12·î1Æü¡Ê·î¡Ë³«ºÅÃÏ¡§¥Þ¥Ç¥£¥½¥ó¡¦¥¹¥¯¥¨¥¢¡¦¥¬ー¥Ç¥ó¡ÊNew York¡ËºÇ½ª¥¹¥³¥¢¡§¥Ë¥åー¥èー¥¯¡¦¥Ë¥Ã¥¯¥¹ 116 - 94 ¥È¥í¥ó¥È¡¦¥é¥×¥¿ー¥º NBA¤Î¥Ë¥åー¥èー¥¯¡¦¥Ë¥Ã¥¯¥¹ÂÐ¥È¥í¥ó¥È¡¦¥é¥×¥¿ー¥º¤¬¥Þ¥Ç¥£¥½¥ó¡¦¥¹¥¯¥¨¥¢¡¦¥¬ー¥Ç¥ó¡ÊNew York¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ Âè1¥¯¥©ー¥¿ー¤Ï¥Ë¥å&#125