映画『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』が、韓国で年間興行収入1位に上がった。8月22日の公開から現在までに約565万人の観客を動員した同作は、11月22日に韓国映画『ゾンビ娘』（原題）を抜いた。【画像】『ONE PIECE』のパクリも？韓国アニメ業界の“黒歴史”作品3選『鬼滅の刃』に限らず、2025年の韓国劇場街は日本アニメ映画の熱気に包まれた。『チェンソーマン レゼ篇』は約330万人を動員して今年6位を記録中で