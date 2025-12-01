Image: Amazon カメラで撮影するようになって、いくつか三脚を購入しました。そこまで本格的にカメラをやるのではなく、仕事で使うから必要に応じてお財布事情と相談しつつ買い集めていたのですが、Peak Design（ピークデザイン）とManfrotto（マンフロット）とUlanzi（ウランジ）とVelbon（ベルボン）のプレートや三脚を使っていたので、互換性のあるプレートを買うか、プレートを付け替え