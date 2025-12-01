Wanna One（ワナワン）出身の歌手、キム・ジェファンがInstagramにて、ASTRO（アストロ）のCHA EUN-WOO（チャウヌ）との2ショットを公開した。 【写真】クリスマスムードのチャウヌとキム・ジェファンの自撮り2ショット【動画】チャウヌ「Sweet Papaya」MV＆メイキング 他 ■クリスマスムードのチャウヌ 陸軍軍楽隊に入隊中のふたりは、同じ軍服を着用した姿で登場。キム・ジェファンに肩を抱かれたチャウヌは、も