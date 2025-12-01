使用イメージ 株式会社焦点工房は、マウントアダプターSHOTEN「LM-LSL M BF」にマットシルバーカラーを追加、11月26日（水）に発売した。価格は税込3万6,000円。 ライカMマウントレンズをLマウントボディに装着するためのマウントアダプター。Lマウント採用のミラーレスカメラ「Sigma BF」での使用を意識したかのような、ビーズブラスト仕上げ（Bead Finish）のマットシルバ