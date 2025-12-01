Dance&Vocal EntertainmentRE:MAKE vol.4『AI』が12月6日（土）から大阪・一心寺シアター倶楽で上演される。 『RE:MAKE』は、2019年に立ち上げた、若い世代を中心にしたダンスボーカルエンターテインメント舞台を作るカンパニー。コンセプトは『一生創り続けること』。 『RE:MAKE』というユニット名は、何回も何回も創り続けるという意味を込めた名称。その名の通り、最強の作品に向かって創作し