今日から12月。年末に向けていよいよ慌ただしい時期になりますが、12月1日に株式会社ゼンリンの公式Xアカウント(@ZENRIN_official)が投稿した一枚の画像が話題になっています。＼ 十 二 月 だ ！ ！ ！ ！ ／(@ZENRIN_officialより引用)(@ZENRIN_officialより引用)「十二月だ!!!!」と叫ぶようなポストに添えられているのは、埼玉県川口市末広付近「十二月田」交差点の地図。「十二月田」には「しわすだ」とルビが降られています。