¥Ýー¥È¥é¥ó¥É¡¦¥È¥ì¥¤¥ë¥Ö¥ì¥¤¥¶ー¥º vs ¥ª¥¯¥é¥Û¥Þ¥·¥Æ¥£¡¦¥µ¥ó¥ÀーÆüÉÕ¡§2025Ç¯12·î1Æü¡Ê·î¡Ë³«ºÅÃÏ¡§¥â¥À¡¦¥»¥ó¥¿ー¡ÊPortland¡ËºÇ½ª¥¹¥³¥¢¡§¥Ýー¥È¥é¥ó¥É¡¦¥È¥ì¥¤¥ë¥Ö¥ì¥¤¥¶ー¥º 115 - 123 ¥ª¥¯¥é¥Û¥Þ¥·¥Æ¥£¡¦¥µ¥ó¥Àー NBA¤Î¥Ýー¥È¥é¥ó¥É¡¦¥È¥ì¥¤¥ë¥Ö¥ì¥¤¥¶ー¥ºÂÐ¥ª¥¯¥é¥Û¥Þ¥·¥Æ¥£¡¦¥µ¥ó¥Àー¤¬¥â¥À¡¦¥»¥ó¥¿ー¡ÊPortland¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ Âè1¥¯¥©&#1254