1日11時現在の日経平均株価は前週末比767.89円（-1.53％）安の4万9486.02円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は405、値下がりは1150、変わらずは50と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均マイナス寄与度は243.34円の押し下げでアドテスト がトップ。以下、ＳＢＧ が72.2円、ファストリ が50.54円、フジクラ が48.97円、中外薬 が23.87円と続いている。 プラス寄与度トップはセコム で