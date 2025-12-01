女子柔道でパリ五輪金メダリストの角田夏実が１１月３０日、インスタグラムのストーリーズを更新。レアな甲冑姿を披露した。鹿児島県の「薩摩川内市サイクルフェスタ」に参加したことを報告。武将の鎧、兜をモチーフにした衣装を着用し、笑顔で「ありがとうございました」と感謝した。イベントでは薩摩川内市をサイクリングし、「楽しかった〜」と充実した様子だった。