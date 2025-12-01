7¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖPalette Parade¡×¡ÊÄÌ¾Î¡¦¥Ñ¥ì¥Ñ¥ì¡Ë¤Î°ª¤¦¤¿¤¬¡¢10·î28ÆüÈ¯Çä¤Î¥Ë¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡Öatelier¡×¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥¹¥Ý¥Ë¥ÁÅìµþËÜ¼Ò¤Ç¥½¥í¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¡£¸«¤¿ÌÜ¤äÉ¾²Á¤ËÇû¤é¤ì¤º¡¢²Î¤Ç¿Í¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÀÚ¼Â¤Ê´ê¤¤¡£³ëÆ£¤Î²Ì¤Æ¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¡¢Åù¿ÈÂç¤ÎÁÛ¤¤¤È¤Ï¡½¡½¡£¡Ê¡Ö¿ä¤·ÌÌ¡×¼èºàÈÉ¡Ë ¥Ñ¥ì¥Ñ¥ì¤Ï¡¢ºòÇ¯ÀË¤·¤Þ¤ì¤Ä¤Ä²ò»¶¤·¤¿¡Ö¿¿¤ÃÇò¤Ê¥­¥ã¥ó¥Ð¥¹¡×¤È¤Î2¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¡¢¡ÖAtelier IBASHO¡×