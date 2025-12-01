天台宗の「全国一斉托鉢」で僧侶（右）に浄財を渡す親子＝1日午前、大津市「慈愛の心で助け合い」をスローガンに、天台宗の「全国一斉托鉢」が1日行われ、大津市の総本山比叡山延暦寺の山麓では、僧侶や天台宗務庁職員ら約100人が浄財を求め家々を巡回した。午前9時ごろ、僧侶らはほら貝を響かせながら、開祖・最澄が生誕したとされる生源寺を出発し行脚。その後数人に分かれて家々を巡回し、無病息災を願ってお経を唱え、浄財