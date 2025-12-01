名古屋市で開かれた地元経済団体との懇談会であいさつする日銀の植田総裁＝1日午前日銀の植田和男総裁は1日、名古屋市での地元経済団体との懇談会で、18、19日に開く次回の金融政策決定会合で「利上げの是非について、適切に判断したい」と述べた。米国経済や関税政策を巡る不確実性は低下していると指摘し「経済、物価の中心的な見通しが実現していく確度は、少しずつ高まってきている」と語った。植田総裁の発言後、長期金利