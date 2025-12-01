米スポーツ専門局ＥＳＰＮ（電子版）は３０日（日本時間１２月１日）にポスティングシステムでのメジャー移籍を目指す巨人の岡本和真内野手（２９）を今オフのＦＡ市場で注目のコーナー（一、三塁を守る）内野手の一人として取り上げた。一塁手市場では、マリナーズがＦＡになったジョシュ・ネイラー内野手（２８）と５年９２５０万ドル（約１４４億円）で再契約。現時点でメッツからＦＡとなっているピート・アロンソ内野手（