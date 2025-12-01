1日午前9時48分ごろ、北海道で震度3の地震があった。気象庁によると、震源地は浦河沖で、震源の深さは約50キロ。地震の規模はマグニチュード（M）4.5と推定される。各地の震度は次の通り。震度3＝浦河、浦河築地（北海道）▽震度2＝函館泊、厚真鹿沼、むかわ穂別、日高門別本町、新冠、浦河野深、新ひだか、浦幌（北海道）むつ大畑中島、東通（青森）など▽震度1＝函館、帯広、登別（北海道）八戸、五戸（青森）盛岡藪川（岩