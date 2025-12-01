冬の気配がぐっと濃くなる今日この頃。いつも同じアウターに頼りがちという人も多いかもしれませんが、冬アウターが続々と店頭に並ぶ今の時期こそ、新しい一枚を迎えてオシャレの幅を広げるタイミングかも。そこで今回は【ハニーズ】の大人ライン【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】のコートに注目。上品な佇まいと実用性を兼ね備えたアウターは、40・50代の心強い味方になってくれそうです。大人