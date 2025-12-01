宮城・大崎市で22日、運転中の車の前に突然イノシシ3匹が飛び出し、衝突する事故が発生した。ドライバーは修理費約12万円の被害に遭ったという。また、栃木・上三川町では15日、早朝に紅葉を見に行く夫婦の車の前に中央分離帯から大きなシカが飛び出し、避けきれずに衝突した。イノシシと衝突しバンパーが破損宮城・大崎市で22日午後6時半頃、仕事帰りで田んぼ沿いの道を走っていたドライバーのカメラが捉えたのは、突然飛び出して