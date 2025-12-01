東京・神田警察署で28日、偽の浮世絵の木版画を本物だと偽ってネットオークションで売り、約120万円をだまし取った疑いで男が逮捕された。男は歌川国芳の代表作など2点を、自宅のプリンターで印刷するなどして偽造したとみられている。サイトでは「真作」と嘘の表記をして出品していた。偽物の浮世絵の木版画を本物と偽り売りさばく28日午前9時過ぎ、東京・千代田区の神田警察署でカメラが捉えたのは、マスクを目元まで広げ、顔を