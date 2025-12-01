元でんぱ組.incの古川未鈴が自身のInstagramを更新し、「髪の毛バッサリ行きました！元々短くしようと思っていたので最後に遊びでブリーチしてました！ビフォアフ載せておきます！美容院でセットした時はいい感じに内巻きできたんだけど肩に当たって外はねちゃう」と新しい髪型を披露した。投稿に添えられた画像には、ビフォーアフターのスタイルが写っており、古川の新しいヘアスタイルに多くのファンが称賛の声を寄せている。こ