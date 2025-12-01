仕事や生活が便利になる優れた発明品をつくった県内の企業や個人が、２７日宇都宮市で表彰されました。 「栃木県発明展覧会」は、科学技術や発明への意欲を高めることなどを目的に県などが主催しています。７５回目の今回は、県内の企業や個人から２４点の応募があり、このうち８点が国や県などの賞を受賞しました。２７日に県庁昭和館で行われた表彰式では、受賞者が表彰状を受け取りました。 このうち、工場や住宅などの遮熱工