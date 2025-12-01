第５６回明治神宮大会が、１１月１４日から６日間にわたって行われた。大学の部では、立命大の最速１５０キロ左腕・有馬伽玖（がく）投手（３年＝愛工大名電）が、東農大北海道との１回戦に救援で登板し、大会新記録となる１０者連続奪三振を達成して話題を呼んだ。有馬を筆頭に、来秋ドラフトに向けて存在をアピールした３年生投手にスポットを当てる。腕の振りの良さが、有馬の最大の武器だ。切れのあるストレートと落差の大