日本のエンタメ業界を揺るがす異変が中国で起きている。日本人アーティストや声優のコンサートやイベントが相次いで中止となる一方、その影響はアニメ映画などのコンテンツにも及びつつあるのだ。【もっと読む】浜崎あゆみ上海公演中止までの苦渋と、その直前に示していた香港への哀悼の意…日中関係への複雑胸中言うまでもなく原因は、高市早苗首相の台湾有事を巡る11月7日の国会答弁。これに中国政府が猛反発すると、中国国