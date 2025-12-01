アクシデントが続出したジャパンＣ・Ｇ１（１１月３０日、東京）で入線後に落馬負傷した戸崎圭太騎手の状況を、ＹｏｕＴｕｂｅ【戸崎圭太のベリベリチャンネル】公式インスタグラムが１日までに明かしている。戸崎騎手は３番人気のダノンデサイル（牡４歳、栗東・安田翔伍厩舎、父エピファネイア）に騎乗。際どい決着だった１、２着馬から２馬身半差の３着に入ったが、ゴール入線後に他馬と接触して落馬していた。テレビ中継で