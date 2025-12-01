『ONE PIECE』の大人気キャラクター「トニートニー・チョッパー」を主人公にした新プロジェクト『CHOPPER’s（チョッパーズ）』そんな『CHOPPER’s（チョッパーズ）』の世界観あふれるカフェ「CHOPPER’s CAFE」が、東京・渋谷で初開催されます☆ 『ONE PIECE(ワンピース)』CHOPPER’s CAFE（チョッパーズ カフェ）  開催期間：2025年12月24日（水）〜2026年2月1日（日）開催場所：BOX cafe&space SHIBUYA109