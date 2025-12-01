『KISSA SPECIAL STARlims』の外観 富山県の氷見市谷屋は、のどかな田園風景を残す自然あふれるロケーションが魅力です。この山あいに一軒の喫茶『KISSA SPECIAL STARlims（キッサ スペシャル スターリムス）』があります。周囲には山と木々に囲まれ、思わず深呼吸したくなる澄んだ空気が魅力です。 “星空に包まれた私の場所”という意味を持つ店名の通り、夜には満天の星が広がるのだそう。外観は昔ながらの納屋