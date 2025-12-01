「物流クライシスと2024年問題は、当社にとってビジネスを変革させるチャンス」と話すのは日清食品の深井雅裕常務取締役事業統括本部長兼Well-being推進部長。安藤徳隆社長の直下でサプライチェーン改革を推進する。「われわれが目指すゴールは構造改革によって地球・社会・人類のウェルビーイングを実現すること。自社内でサプライチェーン（調達・生産・販売など）の最適化を図ると同時に、あらゆる取引先との連携も深め、持続