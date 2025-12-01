9人組グループ・Snow Manの目黒蓮がブランドキャラクターを務めるキリンビバレッジ『キリン 午後の紅茶』限定デザインタンブラーが抽選で3000人に当たる「冬の、あったかタンブラープレゼントキャンペーン」が12月1日から25日まで期間限定で開催される。【画像】目黒蓮が午後の紅茶ロゴに！オリジナルタンブラー完成目黒をモチーフに「午後の紅茶」ロゴが施された、この冬限定デザインの特別なオリジナルタンブラー。「午後の