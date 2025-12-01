宇都宮市の小学校で児童たちが育てたレンコンが食べ頃となり２８日、収獲作業が行われました。 レンコンを収穫したのは、宇都宮市の御幸が原小学校の２年生およそ５０人です。これは２年生の生活科の学習の一環として行われているもので、ことしの５月に校舎の中庭にあるハス池に植えたレンコンが育ち、収獲となりました。 地域でハスの文化を研究している印南洋造さんの指導を受け、２０１９年ごろからレンコンの栽培が始まりま