ウイスキーを楽しみ、ウイスキーを盛り上げるイベント「Anytime Whisky（エニタイムウイスキー）2025」が11月8〜9日、名古屋市中区のサカエヒロバスで開催された。4回目となる今年は、全国各地の蒸留所や、インポーター、バー、フード・キッチンカー、物販など、50ブース・56社が出展。2日間で計約2700人が来場、思い思いにウイスキーを楽しんだ。同イベントは、コロナ禍で困っている飲食店やウイスキー・酒類関係者を支え、