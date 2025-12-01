【新華社ウルムチ12月1日】雪のシーズンに入った中国新疆ウイグル自治区ウルムチ市の各スキー場で、大規模な改修が進められている。設備やシステム、業務形態を向上させ、各地からの観光客に上質な氷雪体験を提供し、冬季観光をさらに活性化する。今季は市内の小中学校に初めて試験導入した「雪休み」が注目を集めている。期間は12月1〜5日で、前後の週末と合わせると9連休になる。市の観光、教育などの部門は旅行会社と連携し