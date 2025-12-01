昨年度、栃木県産農産物の輸出額はおよそ８億２千万円で過去最高を更新し県は２８日、２０３０年度までに１５億円に拡大する目標を明らかにしました。 これは２８日から始まった県議会の質疑質問の中で福田富一知事が明らかにしたものです。県経済流通課によりますと昨年度の県産農産物の輸出額はおよそ８億２０００万円で前の年度から１．５倍に増えました。 このうち輸出額が最も多かったのは全体の７割を占める牛肉の、およそ