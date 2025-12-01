竹のそばで寝転ぶシャンシャン。（１０月３０日撮影、成都＝新華社配信／Ｐａｎｄａ３６５提供）【新華社成都12月1日】中国四川省雅安市にある中国ジャイアントパンダ保護研究センター雅安碧峰峡基地で、日本生まれのパンダ、シャンシャン（香香）が敷地内で寝転ぶ様子が撮影された。