メイプル超合金のカズレーザーが１日、フジテレビ系「サン！シャイン」で、中国で要請を受け、コンサートが無念の中止となった浜崎あゆみが、インスタグラムで無観客で歌唱してきたと報告していることに、これができるのは「浜崎さんクラスじゃないとできない」と訴えた。この日は日本人アーティストの中国公演が続々中止となっていることを取り上げた。浜崎あゆみも要請を受け、無念の中止も、インスタグラムで無観客の状態で