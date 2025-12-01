１１月に長崎県で行われた、小倉百人一首競技かるたの全国大会で初優勝を果たした、栃木県チームが２８日、福田富一知事を訪れ優勝を報告しました。 福田知事の元を訪れたのは、１１月２日と３日に長崎県で行われた、国民文化祭の小倉百人一首競技かるたの全国大会で初優勝した、栃木県代表チームです。栃木県かるた協会の富岡聖会長と柳田喬之監督、塩田理公主将など８人が、福田知事に優勝を報告しました。 栃木県