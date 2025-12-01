１１月３０日、大阪府吹田市の万博記念公園で、全国の鉄道会社などが一同に会したイベントが行われました。３０日に万博記念公園で開催された「万博鉄道まつり」。全国の鉄道会社などが一同に会し、旅の魅力を伝えるイベントで、会場では鉄道やバスのグッズや各地の味を堪能できる駅弁の販売、制服の着用体験などが行われました。（来場者）「楽しかった」「鉄道の幕を買ってきました。広げて眺めます」「大興奮で、写