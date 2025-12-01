【モデルプレス＝2025/12/01】5人組ガールグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のSAKURA（サクラ）が11月30日、自身のInstagramを更新。手作りの編み物を披露した。【写真】27歳人気K-POPメンバー「まるで売り物」と話題の手編み作品◆LE SSERAFIMサクラ、手編み作品を披露サクラは「今冬、初の編み物は ＃sophiehoodを編みました」とコメントし、フード付きのスカーフを編む様子を披露。完成した真っ赤なスカーフを身に着けた姿