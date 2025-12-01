天皇皇后両陛下の長女・敬宮愛子さまは1日、24歳の誕生日を迎えられました。初めての外国公式訪問を控え、ラオス語のレッスンを受けられる愛子さま。11月に訪れたラオスでは現地のことばや挨拶を交えて様々な世代の人たちと積極的に触れ合い、伝統や文化への理解を深められました。2025年は戦後80年の節目に当たり、両陛下と共に沖縄や被爆地・長崎を初めて訪れ、平和への思いを新たにされました。2年目となった日本赤十字社での業