大江における「王殺し」への拘泥の意味文学とはつねに転向者のものである、という命題を、今年初旬に、絓秀実に依拠しつつ中村光夫を論ずる中島一夫の『アフター・リアリズム』のうちに読んだが、本書でこの命題に再会した。ただし、その「革命的批判」を遂行しつつ革命運動を担うことは転向者にしか可能ではない、という形においてである。大西巨人論に現れるこの命題は、大江健三郎論から始まり福田和也論で終わる本書の全