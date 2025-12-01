「会話はできるのに、片付けができない」「なにを聞いても『どうでもいい』という」――。独居の親にみられるこうした変化を目の当たりにすると、真っ先に疑うのは認知症かもしれません。しかし原因は、認知症に限らないこともあって……。本記事では、Aさんの事例とともに親の老いへの備え方について、FPオフィスツクル代表・内田英子氏が解説します。「お父さん、家の中どうなってるの…？」Aさん（42歳）の父は若いころ、人付き