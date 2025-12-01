巨人、ヤンキースなどでプレーした松井秀喜氏（51＝ヤンキースGM特別アドバイザー）が11月30日に放送されたフジテレビ「すぽると！」（日曜後11・45）にVTR出演。自身が思う珍プレーNO.1を明かした。松井氏は今月4日に放送される「プロ野球珍プレー好プレー大賞2025」（後7・00〜）に出演しており、番組の宣伝も兼ねてVTR出演。そこで、すぽると！のシーズンオフ恒例の人気企画「100人分の1位」とスペシャルコラボし、松井氏が