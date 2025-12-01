【ジャカルタ＝作田総輝】在インドネシア日本大使館によると、インドネシア西部スマトラ島のアチェ州を襲った大雨の影響で、日本人８人が１日朝現在、孤立状態になっている。大使館は「全員がホテルに避難している。病人やけが人はおらず、連絡も取れている」としている。現地当局がヘリコプターでの救助などを検討しているという。スマトラ島では１１月下旬から大雨が続き、各地で洪水や土砂崩れなどが発生した。現地当局は３