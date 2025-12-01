Photo: 岡本玄介 2025年のAmazonブラックフライデーもあとわずか。11日間つづいたセール期間の中で、とくに人気だったセール商品をあらためて紹介します。（2025年11月21日に公開された記事の再掲載です。）闇を照らす頼もしい味方。夜中に起きてトイレに行く時や、真っ暗な物置に入る時など、センサーライトで足元を照らすと安心・安全。でもライトはずっと備え付けなの、ちょっともったい