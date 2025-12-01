ファミリアの世界観が彩る“クマちゃんづくし”のPOP‐UPショップが、12月15日～12月25日の期間限定でルミネ新宿に再登場します。前回も好評だった大人向け雑貨のラインナップがさらに進化し、先行販売の巾着やセルフケアアイテム、ホリデーシーズンにぴったりのスペシャル雑貨まで充実。パステルカラーに包まれたフォトジェニックな空間で、思わず手に取りたくなるアイテムとの出会いが待っていますϖ